Гарри Стайлс прокомментировал информацию о романе с Адель

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Британский музыкант и актер Гарри Стайлс на шоу Говарда Стерна прокомментировал информацию о своих отношениях с певицей Адель, сообщает Mirror.
"Между нами ничего нет, — рассказал Стайлс. — Как только два исполнителя где-то тусуются вместе, то у многих почему-то сразу возникает две версии: либо они вместе, а если не встречаются, то обязательно работают над одним проектом".
Музыкант, который сейчас без пары, подчеркнул, что из-за его занятости трудно иметь нормальные отношения. Поэтому пока он не спешит искать девушку и регистрироваться на сайтах знакомств, хотя и не против в будущем создать семью.
"Это определенно то, что я хотел бы сделать", — заявил Стайлс.
В начале января папарацци заметили британских поп-звезд во время отдыха на острове Ангилья, расположенном в Карибском море. После этого им стали приписывать романтические отношения.