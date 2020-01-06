Похудевшая Адель отправилась отдыхать на Карибы с Гарри Стайлсом

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Папарацци заметили британских поп-звезд Адель и Гарри Стайлса во время отдыха на острове Ангилья, расположенном в Карибском море, сообщает Daily Mail.
Adele hanging out with Harry Styles and James Corden in Anguilla yesterday pic.twitter.com/YWHGtvzKb6— Adele Russia (@adeleurope) 4 января 2020 г.
На фотографиях, размещенных в сети, Адель, которая после развода с Саймоном Конекки похудела на 20 килограмов, веселится на пляже и что-то обсуждает со Стайлсом.
Поклонники сразу предположили, что музыканты готовят совместные треки.
"Представьте, что Гарри Стайлс и Адель работают над песней. Это то, что сейчас нужно миру", — написала в Твиттере @eliesaaab.
"Лучшее, что они могут сделать вместе — это написать совместную композицию", — заявил @Bri_Dicaprio.
"Не знаю, почему Адель и Гарри отдыхают на тропическом острове, но, надеюсь, что поблизости была студия звукозаписи", — прокомментировал @alexandergold.
Исполнители пока не ответили на эти предположения.
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