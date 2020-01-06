Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-06T03:38+0300
https://ria.ru/20200106/1563128136.html
Похудевшая Адель отправилась отдыхать на Карибы с Гарри Стайлсом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/85/1563128543_0:91:3146:1861_1036x0_80_0_0_2050e51f4bfbf81f394fbb7808ee83e0.jpg
РИА Новости

Похудевшая Адель отправилась отдыхать на Карибы с Гарри Стайлсом

03:38 06.01.2020
1697
© AFP 2019 / Frazer Harrison/Getty Images/Tolga Akmen Адель/Гари Стайлс
 Адель/Гари Стайлс
© AFP 2019 / Frazer Harrison/Getty Images/Tolga Akmen
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Папарацци заметили британских поп-звезд Адель и Гарри Стайлса во время отдыха на острове Ангилья, расположенном в Карибском море, сообщает Daily Mail.
На фотографиях, размещенных в сети, Адель, которая после развода с Саймоном Конекки похудела на 20 килограмов, веселится на пляже и что-то обсуждает со Стайлсом.
Поклонники сразу предположили, что музыканты готовят совместные треки.
"Представьте, что Гарри Стайлс и Адель работают над песней. Это то, что сейчас нужно миру", — написала в Твиттере @eliesaaab.
"Лучшее, что они могут сделать вместе — это написать совместную композицию", — заявил @Bri_Dicaprio.
"Не знаю, почему Адель и Гарри отдыхают на тропическом острове, но, надеюсь, что поблизости была студия звукозаписи", — прокомментировал @alexandergold.
Исполнители пока не ответили на эти предположения.
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
27 ноября 2019, 20:00
Певица Адель расстроила своих поклонников политическим твитом
100000
КультураГарри СтайлсНовости культурыШоу-бизнесНовости - ТуризмАдель Эдкинс
Рекомендуем
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани
Чеснок, перец чили, имбирь
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
На месте ДТП в районе города Сим Челябинской области. 5 января 2019
В Челябинской области три человека погибли в ДТП
Кошка
Названы две самые популярные породы кошек у москвичей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
12:34В Тульской области начали проверку после гибели трех человек на пожаре
12:33Китай назвал выход США из СВПД главной причиной кризиса вокруг Ирана
Лента новостейМолния