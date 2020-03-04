Недоношенные малыши с первых дней получат современную реабилитацию

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Реанимация глубоко недоношенных и больных детей теперь проводится с первых суток жизни малышей. Это стало возможным благодаря внедрению принципов войта-терапии в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре (ЕКПЦ), сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Войта-терапия – физиотерапевтический метод лечения, в ходе которого происходит стимуляция отвечающей за движение структуры в головном мозге.

Данный метод давно и успешно используется для реабилитации, но раньше его никто не применял в столь ранний период жизни человека. Такая работа требует от врачей и медицинских сестер специальных навыков. Недостаточно просто владеть войта-терапией – необходимо получить дополнительные знания, позволяющие оказывать помощь новорожденным уже в первую неделю.

"От того, насколько рано начинается реабилитация, напрямую зависит качество жизни наших пациентов в будущем. Поэтому внедрение технологий, позволяющих начинать реабилитационные мероприятия в максимально ранние сроки, было для нас очень важной задачей", – рассказал главный врач ЕКПЦ Сергей Мартиросян.