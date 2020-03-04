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2020-03-04T08:02+0300
https://ria.ru/20200304/1567957644.html
Недоношенные малыши с первых дней получат современную реабилитацию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567950137_0:154:1500:998_1036x0_80_0_0_b4a2083109a7b8835f172a40f7d1bc06.jpg
РИА Новости

Недоношенные малыши с первых дней получат современную реабилитацию

08:00 04.03.2020 (обновлено: 08:02 04.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач проводит обследование маленького пациента
Врач проводит обследование маленького пациента
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Реанимация глубоко недоношенных и больных детей теперь проводится с первых суток жизни малышей. Это стало возможным благодаря внедрению принципов войта-терапии в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре (ЕКПЦ), сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Войта-терапия – физиотерапевтический метод лечения, в ходе которого происходит стимуляция отвечающей за движение структуры в головном мозге.
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Данный метод давно и успешно используется для реабилитации, но раньше его никто не применял в столь ранний период жизни человека. Такая работа требует от врачей и медицинских сестер специальных навыков. Недостаточно просто владеть войта-терапией – необходимо получить дополнительные знания, позволяющие оказывать помощь новорожденным уже в первую неделю.

"От того, насколько рано начинается реабилитация, напрямую зависит качество жизни наших пациентов в будущем. Поэтому внедрение технологий, позволяющих начинать реабилитационные мероприятия в максимально ранние сроки, было для нас очень важной задачей", – рассказал главный врач ЕКПЦ Сергей Мартиросян.

Использование элементов войта-терапии именно с первых дней жизни новорожденных позволяет ускорить формирование естественных функций, благодаря единовременной стимуляции множества процессов в организме, который в этот период является максимально пластичным и восприимчивым.
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Хорошие новостиХорошие новостиСвердловская область
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