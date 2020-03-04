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Туризм
2020-03-04T00:51+0300
https://ria.ru/20200304/1567955716.html
В Индии задержали самолет из-за голубя, залетевшего в салон
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567939890_0:1130:1550:2002_1036x0_80_0_0_6bef926137ff68d3b9445820b2645b22.jpg
РИА Новости

В Индии задержали самолет из-за голубя, залетевшего в салон

00:51 04.03.2020
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© Аккаунт Nirnay Kapoor в TwitterСкриншот видео c борта самолета, в котором летает голубь
Скриншот видео c борта самолета, в котором летает голубь
© Аккаунт Nirnay Kapoor в Twitter
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Внутренний индийский рейс из Ахмадабада в Джайпур был задержан на полчаса из-за того, что в салон самолета залетел голубь, сообщает Upi.
Один из пассажиров снял на видео, как птица металась по салону. Пассажиры безуспешно пытались ее поймать в течение получаса. Наконец бортпроводникам удалось выгнать "безбилетника" из самолета.
Авиакомпания в социальных сетях принесла извинения пассажирам: "Мы понимаем, что вы рассчитывали на иной опыт путешествия. Сожалеем о случившемся и просим всех, кто был на борту, связаться с нами".
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