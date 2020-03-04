В Индии задержали самолет из-за голубя, залетевшего в салон

Один из пассажиров снял на видео, как птица металась по салону. Пассажиры безуспешно пытались ее поймать в течение получаса. Наконец бортпроводникам удалось выгнать "безбилетника" из самолета.

Авиакомпания в социальных сетях принесла извинения пассажирам: "Мы понимаем, что вы рассчитывали на иной опыт путешествия. Сожалеем о случившемся и просим всех, кто был на борту, связаться с нами".