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2020-03-04T08:02+0300
https://ria.ru/20200304/1566704302.html
"Земский учитель" шагает по стране
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РИА Новости

"Земский учитель" шагает по стране

08:00 04.03.2020 (обновлено: 08:02 04.03.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевУченики на уроке в школе деревне Аполлоновка в Омской области
Ученики на уроке в школе деревне Аполлоновка в Омской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Не каждый решится променять городскую суету на размеренную сельскую жизнь. Но с этого года у педагогов появилась возможность попробовать себя в роли "земского" учителя.
С января любой преподаватель может подать заявку на участие в программе "Земский учитель" и после конкурсного отбора поехать в сельскую местность, чтобы учить школьников. Победителям, заключившим трудовой договор, будет выплачен 1 миллион рублей (а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей). Для того чтобы получить выплату, педагог должен отработать не менее пяти лет.
Заявку можно подать на едином портале "Земский учитель" – там для всех желающих размещена подробная информация о регионах, вакансиях и льготах, которые предоставляют местные власти.

На примере одной области

"Для того чтобы привлечь учителей участвовать в проекте, на портале "Земский учитель" мы разместили не только фотографии и информацию о каждой вакансии, но и сведения о мерах социальной поддержки для участников проекта. Это и предоставление жилья, и различные дополнительные выплаты", – рассказали в отделе общего образования минобрнауки Амурской области.
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Как отметили в ведомстве, в этом году в регион планируется привлечь 47 педагогов. 19 учителям предоставят одно- или двухкомнатные благоустроенные квартиры, три комнаты в общежитиях, девять педагогов поселят в жилых домах. По остальным вакансиям рассматриваются варианты компенсируемой аренды.
Также предусмотрены единовременные выплаты молодым специалистам (до 300 тысяч рублей), доплаты к заработным платам из местного бюджета, льготы на оплату услуг ЖКХ и другие.
Большой популярностью пользуются вакансии учителя начальных классов и учителя физической культуры. Только на одну такую должность в селе Марково (оно находится на границе с Китаем, у пограничной заставы) подано уже 94 заявки.
Это поселение прославилось благодаря местному жителю: каждый Новый год он делает "открытку" на местном озере, которую видно из космоса. Вполне возможно, что известность этого села сыграла свою роль.
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Образовательный обмен

"Цель проекта "Земский учитель" – не просто привлечь учителей на остродефицитные вакантные должности, а пригласить высококвалифицированных специалистов. Нам бы очень хотелось, чтобы в число наших педагогов со своими новыми идеями и методиками влились учителя из других регионов", – сказала заместитель председателя правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.
Для этого в региональное постановление, которое утверждает положение конкурсного отбора, внесено изменение – дополнительные пять баллов получат те, кто проживает за пределами Дальневосточного федерального округа, подчеркнула она.
И уже есть желающие. Например, супружеская пара из Санкт-Петербурга хочет работать в Тынде. Также трудоустройством в Амурской области интересуются жители Ульяновской области, Краснодарского, Алтайского краев и прочих субъектов страны.
В других регионах также идет активный прием заявок. Например, в Томской области только за первый месяц поступило более 60 заявок на 19 вакансий.

"В районы Томской области готовы приехать педагоги из 18 регионов России – от Калининграда до Республики Бурятия", – отметила Ирина Грабцевич, начальник департамента общего образования региона.

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