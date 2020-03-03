Минск будет сотрудничать с небольшими нефтяными компаниями из России

МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает расширить сотрудничество с небольшими нефтяными компаниями РФ, поскольку это поможет создать конкурентную среду в плане поставок сырья на НПЗ республики, заявил во вторник глава белорусского госконцерна Белоруссия рассчитывает расширить сотрудничество с небольшими нефтяными компаниями РФ, поскольку это поможет создать конкурентную среду в плане поставок сырья на НПЗ республики, заявил во вторник глава белорусского госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"У нас традиционно были большие поставщики. Сейчас активно работаем над привлечением на переработку на наших НПЗ нефти сорта Urals именно небольших добывающих компаний. В марте оцениваем первые поставки. Дальше будем расширять сотрудничество. Это также создаст хорошую конкурентную среду как на рынке Беларуси, так и на внутреннем рынке России", - цитирует Рыбакова агентство Белта.

Белоруссия сейчас активно ищет партнеров для замещения поставок российской нефти. Это связано с тем, что Минск и Москва не могут договориться о долгосрочных поставках нефти в республику, в результате Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Переработка на них была существенно снижена. Спустя несколько дней прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

В январе-феврале два белорусских НПЗ суммарно переработали около 1,8 миллиона тонн нефти. В марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку на 50%.