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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-03-05T13:00+0300
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Минск будет сотрудничать с небольшими нефтяными компаниями из России
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РИА Новости

Минск будет сотрудничать с небольшими нефтяными компаниями из России

12:59 03.03.2020 (обновлено: 13:00 05.03.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
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МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает расширить сотрудничество с небольшими нефтяными компаниями РФ, поскольку это поможет создать конкурентную среду в плане поставок сырья на НПЗ республики, заявил во вторник глава белорусского госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.
"У нас традиционно были большие поставщики. Сейчас активно работаем над привлечением на переработку на наших НПЗ нефти сорта Urals именно небольших добывающих компаний. В марте оцениваем первые поставки. Дальше будем расширять сотрудничество. Это также создаст хорошую конкурентную среду как на рынке Беларуси, так и на внутреннем рынке России", - цитирует Рыбакова агентство Белта.
Белоруссия сейчас активно ищет партнеров для замещения поставок российской нефти. Это связано с тем, что Минск и Москва не могут договориться о долгосрочных поставках нефти в республику, в результате Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Переработка на них была существенно снижена. Спустя несколько дней прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.
В январе-феврале два белорусских НПЗ суммарно переработали около 1,8 миллиона тонн нефти. В марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку на 50%.
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
2 марта, 14:15Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
"Белнефтехим" в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти
Ранее в "Белнефтехиме" сообщали, что в марте компании группы "Сафмар" планируют поставить в Белоруссию 300 тысяч тонн нефти, еще один российский поставщик - "УДС нефть" - 50 тысяч тонн. Кроме того, поставлять нефть Минску в марте будут еще несколько российских компаний, с которыми белорусская сторона до этого не работала.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелнефтехимБелоруссияЭкономика
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