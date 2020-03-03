На Украине почти 20 школьников отравились газом

"Происшествие произошло сегодня, 3 марта, в городе Могилев-Подольский. 18 школьников обратились за медицинской помощью, 11 из них госпитализированы. Полицейские выяснили, что подростки отравились парами газа (пропана). Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением", - сообщается на сайте ведомства.