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2020-03-03T23:55+0300
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На Украине почти 20 школьников отравились газом
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РИА Новости

На Украине почти 20 школьников отравились газом

23:55 03.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСкорая помощь на Украине
Скорая помощь на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Скорая помощь на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Восемнадцать школьников в городе Могилев-Подольский Винницкой области на Украине обратились за медицинской помощью в связи с отравлением, 11 из них были госпитализированы, сообщила пресс-служба национальной полиции.
"Происшествие произошло сегодня, 3 марта, в городе Могилев-Подольский. 18 школьников обратились за медицинской помощью, 11 из них госпитализированы. Полицейские выяснили, что подростки отравились парами газа (пропана). Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением", - сообщается на сайте ведомства.
Госпитализированным школьникам 13 и 14 лет. По факту инцидента проводится расследование по статье "загрязнение атмосферного воздуха".
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