Макрон обсудил с гендиректором МАГАТЭ Иран и КДНР

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил работу агентства в Иране и ситуацию с ядерной программой в КНДР.

"Президент (Французской) Республики принял сегодня недавно избранного гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по случаю его первого визита в Париж. На встрече, в частности, обсуждалось проведение работы МАГАТЭ по верификации в Иране... Президент Республики призвал Иран строго соблюдать свои обязательства и обязанности в рамках верификации и призвал Тегеран немедленно и в полной мере сотрудничать с агентством", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Кроме того, сообщается, что Макрон напомнил о цели полного демонтажа ядерной программы КНДР и роли МАГАТЭ в этом вопросе.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.