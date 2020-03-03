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2020-03-03T23:53+0300
https://ria.ru/20200303/1568121020.html
Макрон обсудил с гендиректором МАГАТЭ Иран и КДНР
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РИА Новости

Макрон обсудил с гендиректором МАГАТЭ Иран и КДНР

23:53 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил работу агентства в Иране и ситуацию с ядерной программой в КНДР.
"Президент (Французской) Республики принял сегодня недавно избранного гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по случаю его первого визита в Париж. На встрече, в частности, обсуждалось проведение работы МАГАТЭ по верификации в Иране... Президент Республики призвал Иран строго соблюдать свои обязательства и обязанности в рамках верификации и призвал Тегеран немедленно и в полной мере сотрудничать с агентством", - говорится в сообщении Елисейского дворца.
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Кроме того, сообщается, что Макрон напомнил о цели полного демонтажа ядерной программы КНДР и роли МАГАТЭ в этом вопросе.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
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Рафаэль ГроссиЭммануэль МакронМАГАТЭКНДРИранВ мире
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