В штабе Байдена отказались от поддержки экс-директора ФБР Коми

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Бывший директор ФБР Джеймс Коми, которого винили в скандалах на выборах 2016 года, поддержал Джо Байдена на праймериз демократов. В штабе кандидата от Коми отмежевались.
"Я согласен с (экс-кандидатом) Эми Клобушар: нам нужен кандидат, который заботится об американцах и который восстановит достоинство, уважение к должности. Есть причина, по которой Трамп боится Джо Байдена и болеет за Берни Сандерса", - написал Коми в Twitter. Он добавил, что во вторник проголосовал на первых в своей жизни праймериз демократов — до этого Коми всю жизнь был республиканцем.
В штабе Трампа к поддержке Коми отнеслись саркастически. "Алло, служба поддержки? Я только что получил посылку, которую я отнюдь не заказывал. Как мне ее бесплатно вернуть?" - написал в Twitter представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс, реагируя на твит Коми.
Коми в качестве директора ФБР вел в 2016 году расследование в отношении Хиллари Клинтон, которая использовала частный почтовый сервер для официальной переписки в бытность госсекретарем. Коми сначала объявил о прекращении дела, чем вызвал бурю протестов со стороны соперника Клинтон Дональда Трампа. Однако за несколько дней до выборов Коми сообщил, что расследование изучает вновь открывшиеся обстоятельства.
Клинтон публично обвиняла Коми в том, что она проиграла выборы. Трамп уволил Коми в мае 2017 года на фоне скандала с расследованием "связей Трампа с Москвой", в результате расследование под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера продолжалось еще два года. Мюллер обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США (Москва это опровергает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией.