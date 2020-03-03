В штабе Байдена отказались от поддержки экс-директора ФБР Коми

Коми в качестве директора ФБР вел в 2016 году расследование в отношении Хиллари Клинтон, которая использовала частный почтовый сервер для официальной переписки в бытность госсекретарем. Коми сначала объявил о прекращении дела, чем вызвал бурю протестов со стороны соперника Клинтон Дональда Трампа. Однако за несколько дней до выборов Коми сообщил, что расследование изучает вновь открывшиеся обстоятельства.

Клинтон публично обвиняла Коми в том, что она проиграла выборы. Трамп уволил Коми в мае 2017 года на фоне скандала с расследованием "связей Трампа с Москвой", в результате расследование под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера продолжалось еще два года. Мюллер обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США (Москва это опровергает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией.