Представитель папы Римского рассказал, как протекает его болезнь

В минувший четверг папа Франциск не принял участие в традиционной литургии в римской Латеранской базилике, а в пятницу и субботу отменил групповые аудиенции в Ватикане, проводя только индивидуальные рабочие встречи. В воскресенье Франциск появился перед публикой, выступив на площади святого Петра на традиционной воскресной аудиенции.