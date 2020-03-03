Представитель папы Римского рассказал, как протекает его болезнь

ВАТИКАН, 3 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск продолжает болеть простудой, она протекает спокойно, заявил журналистам официальный представитель Святого престола Маттео Бруни.
"Простуда, которая была диагностирована папе Франциску несколько дней назад, идет своим чередом, без симптомов, связанных с другими патологиями", - сказал Бруни.
По его словам, папа Франциск проводит ежедневные мессы и следит за великопостными духовными упражнениями, которые идут в городе Ариччо под Римом.
Ранее римская газета Il Messaggero сообщила, что папу Римскому был проведен тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
В минувший четверг папа Франциск не принял участие в традиционной литургии в римской Латеранской базилике, а в пятницу и субботу отменил групповые аудиенции в Ватикане, проводя только индивидуальные рабочие встречи. В воскресенье Франциск появился перед публикой, выступив на площади святого Петра на традиционной воскресной аудиенции.
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