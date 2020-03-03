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У папы римского не нашли коронавирус, пишут СМИ
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РИА Новости

У папы римского не нашли коронавирус, пишут СМИ

10:47 03.03.2020
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© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. У папы римского Франциска нет коронавируса, он просто немного простудился, сообщила газета Il Messaggero.
На фоне роста числа заражений в Италии на прошлой неделе в сети появились предположения о том, что папа Римский тоже болен коронавирусом. Он отменил три групповые аудиенции.
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Как пишет газета, тесты показали, что коронавируса у папы Франциска нет.
Число случаев заражения коронавирусом в Италии в общей сложности превысило 2 тысячи, 52 человека погибли от болезни.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканИталияВ мире
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