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Суд оставил под стражей подозреваемого по делу Гандзюк
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РИА Новости

Суд оставил под стражей подозреваемого по делу Гандзюк

23:09 03.03.2020 (обновлено: 23:10 03.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Бывший помощник экс-депутата Верховной рады Украины Игорь Павловский, который подозревается в поджогах в Херсоне и в причастности к убийству советницы мэра города Екатерины Гандзюк, оставлен под стражей до 16 апреля, соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева, сообщает издание Hromadske (Общественное).
Ранее сообщалось, что Павловский был госпитализирован из здания Печерского суда после того, как упал в конвойной комнате. В связи с этим суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 18.00 (19.00 мск) вторника.
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"Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 16 апреля Игоря Павловского – подозреваемого в создании преступной организации на Херсонщине и незаконном хранении оружия", - сообщает издание.
Ранее пресс-служба генпрокурора сообщила об обысках в Херсоне, которые организовали в том числе для того, чтобы найти больше доказательств по делу об убийстве Гандзюк. По данным офиса генпрокурора, правоохранители провели более 30 обысков с целью пресечь деятельность преступной организации, занимавшейся поджогами. Подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады. Позднее Печерский райсуд Киева арестовал его.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
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