Английские медики присвоили коронавирусу максимальный уровень угрозы

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция

ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости, Мария Табак. Управление Национальной службы здравоохранения по Управление Национальной службы здравоохранения по Англии присвоило вспышке коронавируса статус инцидента максимального – четвертого – уровня угрозы.

Такой уровень предполагает принятие решений на национальном уровне и создание координационного центра по борьбе с угрозой.

Как стало известно сегодня, количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 51.

Ранее во вторник премьер страны Борис Джонсон заявил о том, что число заболевших будет с большой долей вероятности расти. Власти Великобритании опубликовали план действий на случай распространения вируса в стране: к обеспечению порядка может быть привлечена армия, школы, колледжи и университеты могут быть закрыты, людям предпишут работать из дома и не участвовать в массовых мероприятиях. Однако о закрытии городов из-за вируса речь не идет.

При этом британские медики говорят о том, что для большинства заражение коронавирусом не опасно, и напоминают о важности гигиены.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.