Английские медики присвоили коронавирусу максимальный уровень угрозы

ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости, Мария Табак. Управление Национальной службы здравоохранения по Англии присвоило вспышке коронавируса статус инцидента максимального – четвертого – уровня угрозы.
Такой уровень предполагает принятие решений на национальном уровне и создание координационного центра по борьбе с угрозой.
Как стало известно сегодня, количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 51.
Ранее во вторник премьер страны Борис Джонсон заявил о том, что число заболевших будет с большой долей вероятности расти. Власти Великобритании опубликовали план действий на случай распространения вируса в стране: к обеспечению порядка может быть привлечена армия, школы, колледжи и университеты могут быть закрыты, людям предпишут работать из дома и не участвовать в массовых мероприятиях. Однако о закрытии городов из-за вируса речь не идет.
При этом британские медики говорят о том, что для большинства заражение коронавирусом не опасно, и напоминают о важности гигиены.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса