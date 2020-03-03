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В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб мужчина
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб мужчина

21:42 03.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Пожарные тушат горящий жилой дом в Нижнем Новгороде, обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Пропеллерной поступило во вторник в 19.43.
"Прибывшие пожарные обнаружили, что происходит открытое горение дома и надворных построек на площади 200 квадратных метров. В 20.49 на месте было обнаружено тело погибшего мужчины, год рождения устанавливается", - говорится в сообщении.
В 20.56 объявлена локализация пожара на площади 200 квадратных метров. В тушении огня задействованы 45 человек и 12 единиц техники.
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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