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https://ria.ru/20200303/1568116203.html
Как живется на границе с Турцией
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РИА Новости

Как живется на границе с Турцией

20:32 03.03.2020 (обновлено: 20:55 03.03.2020)
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© Greek governmentСитуация на границе Греции с Турцией
Ситуация на границе Греции с Турцией
© Greek government
Ситуация на границе Греции с Турцией
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На реке Эврос, которая образует естественную границу между Грецией и Турцией, располагается деревня Марасия (Marasia). Всего в нескольких метрах за рекой начинается Турция. Каждый день и каждую ночь греческие армейские подразделения и полиция пытаются предотвратить пересечение границы нелегальными мигрантами.
Председатель деревенского совета Гиоргос Карабацакис в беседе со Sputnik подчеркнул, что каждую ночь военные и полицейские ведут "битву" за границу. По его словам, с турецкой стороны кто-то периодически выкрикивает слова приветствия ​​на греческом, по-видимому, для того, чтобы понять, есть ли кто-то на греческой стороне и охраняется ли территория:

"Прошлой ночью, когда я тоже был здесь (рядом с рекой. — Прим. ред.), мы слышали голоса. Кто-то то и дело кричал по-гречески "добрый вечер", "здравствуйте" — для того, чтобы понять, если ли с нашей стороны охрана. Мы всегда отвечали и не перестанем это делать. Я не знаю, кто это. Турецкие пограничники? Беженцы? Неизвестно. Мы отвечаем по-гречески, чтобы они поняли, что территория охраняется".

Гиоргос Карабацакис
По его словам, за последние 24 часа благодаря присутствию полиции и военных поток мигрантов, большинство из которых "не сирийцы, а мужчины из Афганистана, Пакистана и Сомали", сократился.
© Sputnik / Fani CharisiГиоргос Карабацакис
Гиоргос Карабацакис
© Sputnik / Fani Charisi
Гиоргос Карабацакис
Жители небольшой деревни в эти дни особенно активно участвуют в борьбе за то, чтобы не допустить поток мигрантов на территорию Греции:
"Жители ко всему приготовились. Большинство из них пожилые люди. Они запаслись едой и питьем для полицейских, солдат и пограничников. Административное здание совета деревни открыто для ребят (полицейских. — Прим. ред.), если кто-то из них хочет отдохнуть, потому что они бегают вниз и вверх по течению реки (чтобы отслеживать нелегальных мигрантов. — Прим. ред.)", — заключает господин Карабацакис.
Ситуация на границе между Грецией и Турцией в районе Эвроса остается крайне напряженной. Турция на прошлой неделе объявила, что страна открыла границы с ЕС для беженцев, поскольку не способна самостоятельно справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией. Местная полиция и военные использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометный спецавтомобиль, чтобы пресечь попытки нелегального пересечения границы.

"Мы все ждем звонка"

Согласно правительственным источникам, мигранты с турецкой стороны не оставляют попыток проникнуть на территорию Греции. Некоторые нелегалы пытаются повредить заградительное ограждение, некоторые отправляются на греческий берег вплавь через реку.
Национальная гвардия Греции является частью греческой армии. Она укомплектована резервистами, которые постоянно проживают на территории подразделения гвардии.
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
29 февраля, 13:17
"Жить стало невозможно": тысячи мигрантов бегут из Турции в Европу
Двадцатидевятилетний солдат нацгвардии Вангелис Гавранидис из села Кастаниес на Эвросе в беседе со Sputnik говорит, что он "полностью готов к мобилизации". Вангелис ожидает, что его призовут для помощи в охране границы Греции.
"Я вхожу в состав нацгвардии, как и около 50 жителей села. Мы относимся к армии, у нас есть боевое оружие. Нас по необходимости и по приказу призывают в войска", — говорит он.
Пока что военные не привлекают солдат национальной гвардии к патрулированию и охране границы, которая находится под натиском тысяч мигрантов с турецкой территории. "Но мы все настороже и ждем звонка", — говорит он.
Оружие, которое находится в распоряжении военных национальной гвардии, принадлежит армии, и его боеготовность регулярно контролируется боевыми офицерами. Кроме того, военных часто вызывают на учения, организованные армией.
"Мы принимаем участие в учениях и стрельбе. В армии есть специальная программа для национальной гвардии", — заключает Гавранидис.

Повседневная жизнь

Автобусы с полицейскими, которые периодически останавливаются на центральной площади города Орестиада, расположенного на северо-востоке Греции, уже не производят особого впечатления на жителей. Сотрудники полиции приезжают, чтобы прогуляться по городу и отдохнуть несколько часов, прежде чем снова вернуться на границу.
Жительница Ористиады Попи Петриду в беседе со Sputnik говорит, что продолжает выполнять свои повседневные обязанности, по ее мнению, дети, которые живут заграницей и читают новости, волнуются больше, чем она.
"Наши дети больше волнуются, чем мы здесь. Мы продолжаем нашу жизнь, как и прежде", — подчеркивает госпожа Петриду.

"Совсем нет работы"

Закрытая греко-турецкая граница удерживает не только мигрантов, но и турок, которые регулярно посещают Эдирне (Андрианополь). В кафе и тавернах села Кастаниес меню доступно на турецком языке — местные заведения регулярно посещают клиенты из-за границы.
"Правильно сделали, что закрыли въезд, но сейчас, когда никто не проезжает мимо, у нас совсем нет работы, потому что большинство наших клиентов — из Турции", — говорит Sputnik владелица кафе на площади села.
Слезоточивый газ и беспорядки: Турция открыла беженцам путь в ЕС
© REUTERS / Huseyin Aldemir

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границы страны с ЕС для сирийских беженцев. Это произошло на фоне обострения ситуации в Идлибе.

Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
1 из 9

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границы страны с ЕС для сирийских беженцев. Это произошло на фоне обострения ситуации в Идлибе.

© REUTERS / Huseyin Aldemir
© Sputnik / Burcu Okutan

В МИД Турции сообщили о движении беженцев к западным границам страны. Мигранты пытаются добраться до Европы через два КПП — Капыкуле (на границе с Болгарией) и Пазаркуле (на границе с Грецией).

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
2 из 9

В МИД Турции сообщили о движении беженцев к западным границам страны. Мигранты пытаются добраться до Европы через два КПП — Капыкуле (на границе с Болгарией) и Пазаркуле (на границе с Грецией).

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Burcu Okutan

Нелегалы, пытавшиеся незаконно попасть из Турции в Грецию в районе Эвроса, использовали против полиции гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
3 из 9

Нелегалы, пытавшиеся незаконно попасть из Турции в Грецию в районе Эвроса, использовали против полиции гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Burcu Okutan

В 2016 году государства — члены Евросоюза с Анкарой согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом.

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
4 из 9

В 2016 году государства — члены Евросоюза с Анкарой согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом.

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Burcu Okutan

Он предусматривает выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по формуле "один за одного".

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
5 из 9

Он предусматривает выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по формуле "один за одного".

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Burcu Okutan

Турецкий лидер обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний и заявил, что теперь не будет сдерживать устремившихся в ЕС беженцев.

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
6 из 9

Турецкий лидер обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний и заявил, что теперь не будет сдерживать устремившихся в ЕС беженцев.

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Elif Sudagezer

Об усилении контроля на границах заявили соседние с Турцией страны, а также Венгрия, президент которой, Виктор Орбан, созвонился с турецким коллегой после его решения открыть дорогу беженцам. На фото: беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции.

Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
7 из 9

Об усилении контроля на границах заявили соседние с Турцией страны, а также Венгрия, президент которой, Виктор Орбан, созвонился с турецким коллегой после его решения открыть дорогу беженцам. На фото: беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции.

© Sputnik / Elif Sudagezer
© Sputnik / Burcu Okutan

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что страна остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
8 из 9

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что страна остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

© Sputnik / Burcu Okutan
© AFP 2020 / Bulent Kilic

После открытия Эрдоганом границы Греция заблокировала совместное заявление стран НАТО о поддержке Анкары после гибели 30 турецких военных в Идлибе, так как в нем не было отсылки к выполнению сделки по беженцам между ЕС и Турцией. Об этом сообщили греческие СМИ.

Ситуация на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
9 из 9

После открытия Эрдоганом границы Греция заблокировала совместное заявление стран НАТО о поддержке Анкары после гибели 30 турецких военных в Идлибе, так как в нем не было отсылки к выполнению сделки по беженцам между ЕС и Турцией. Об этом сообщили греческие СМИ.

© AFP 2020 / Bulent Kilic
1 из 9

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границы страны с ЕС для сирийских беженцев. Это произошло на фоне обострения ситуации в Идлибе.

© REUTERS / Huseyin Aldemir
2 из 9

В МИД Турции сообщили о движении беженцев к западным границам страны. Мигранты пытаются добраться до Европы через два КПП — Капыкуле (на границе с Болгарией) и Пазаркуле (на границе с Грецией).

© Sputnik / Burcu Okutan
3 из 9

Нелегалы, пытавшиеся незаконно попасть из Турции в Грецию в районе Эвроса, использовали против полиции гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.

© Sputnik / Burcu Okutan
4 из 9

В 2016 году государства — члены Евросоюза с Анкарой согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом.

© Sputnik / Burcu Okutan
5 из 9

Он предусматривает выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по формуле "один за одного".

© Sputnik / Burcu Okutan
6 из 9

Турецкий лидер обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний и заявил, что теперь не будет сдерживать устремившихся в ЕС беженцев.

© Sputnik / Burcu Okutan
7 из 9

Об усилении контроля на границах заявили соседние с Турцией страны, а также Венгрия, президент которой, Виктор Орбан, созвонился с турецким коллегой после его решения открыть дорогу беженцам. На фото: беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции.

© Sputnik / Elif Sudagezer
8 из 9

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что страна остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

© Sputnik / Burcu Okutan
9 из 9

После открытия Эрдоганом границы Греция заблокировала совместное заявление стран НАТО о поддержке Анкары после гибели 30 турецких военных в Идлибе, так как в нем не было отсылки к выполнению сделки по беженцам между ЕС и Турцией. Об этом сообщили греческие СМИ.

© AFP 2020 / Bulent Kilic
В Чистый понедельник в Орестиаде все гостиницы и апартаменты переполнены: многие греки, как обычно, собирались провести weekend в Адрианополе (Эдрине), который находится примерно в семи километрах от границы.
В центральной гостинице Орестиады Sputnik поговорил с жительницей греческого города Флорина, которая оказалась там со своей семьей по дороге в Андрианополь:
"Мы собирались на три выходных дня отправиться в Андрианополь, но границы оказались закрыты, поэтому теперь мы погуляем здесь", — пояснила она.
"Знаете, что происходило бы здесь сегодня, если бы границы были открыты? Очереди из автомобилей и автобусов с греками — для того, чтобы пересечь границу", — говорит Sputnik Анастасия, жительница села Кастаниес.
"Турки также приезжают к нам, ходят в наши таверны и кафе, пьют алкоголь, потому что у себя они не могут: запрещено", — говорит Анастасия, которая считает абсолютно правильным закрытие границы.
"Достаточно уже мигрантов", — резюмирует она.
Беженец и сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
1 марта, 08:00
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииГрецияТурцияВ мире
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