В ЦПВС назвали число беженцев, выдавливаемых в сторону Греции

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Власти Турции гонят в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев, Анкара выдавливает их в Грецию, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв на брифинге.
Как сообщил Журавлев, сейчас в районах вблизи сирийско-турецкой границы находится около 200 тысяч временно перемещенных лиц, из которых 85 тысяч человек - в лагерях беженцев "Хазано", "Сармада", "Шейх-Хасан", "Баскария", "Даркуша", "Салькин". В ходе проведения турецкими ВС операции "Источник мира" районы традиционного проживания покинули более 135 тысяч человек в большинстве курдской национальности.
"В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы. Две трети из них не являются сирийскими гражданами. Это афганцы, иракцы, граждане африканских стран. Турция выдавливает этих людей в Греческую Республику", - заявил Журавлёв.
Контр-адмирал подчеркнул, что насильное заселение турецкими властями освобожденных курдами территорий Сирии этническими туркоманами уже привело к кардинальному изменению этнического состава населения в данных районах.
Журавлев добавил, что объективные фактические данные ЦПВС опровергают "любые попытки заинтересованных стран или организаций использовать вынужденные ответные действия сирийских войск против террористов в Идлибской зоне деэскалации в январе-феврале 2020 года для обвинений в якобы "гуманитарном кризисе".
"Данные заявления тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности", - подчеркнул Журавлев.
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