В ЦПВС назвали число беженцев, выдавливаемых в сторону Греции

Как сообщил Журавлев, сейчас в районах вблизи сирийско-турецкой границы находится около 200 тысяч временно перемещенных лиц, из которых 85 тысяч человек - в лагерях беженцев "Хазано", "Сармада", "Шейх-Хасан", "Баскария", "Даркуша", "Салькин". В ходе проведения турецкими ВС операции "Источник мира" районы традиционного проживания покинули более 135 тысяч человек в большинстве курдской национальности.