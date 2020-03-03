Количество зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 37 человек

В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тысячи человек. Под запрет попал женевский Международный автомобильный салон, который планировалось провести с 5 по 15 марта. Женевское отделение ООН также до 15 марта закрыло свои двери для посещения туристов.