Количество зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 37 человек

ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии увеличилось до 37 человек, сообщается на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения.
По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент лабораторно подтверждены 37 случая COVID 19 в кантонах Женева, Цюрих, Аргау, Базель, Берн, Фрибур, Граубюнден, Швиц, Тичино, Вале и Во. Всего с подозрением на новый коронавирус были протестированы свыше 2,2 тысячи человек.
В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тысячи человек. Под запрет попал женевский Международный автомобильный салон, который планировалось провести с 5 по 15 марта. Женевское отделение ООН также до 15 марта закрыло свои двери для посещения туристов.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса