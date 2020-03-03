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Количество зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 37 человек
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РИА Новости

Количество зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 37 человек

20:11 03.03.2020
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© REUTERS / Arnd WiegmannВ городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
© REUTERS / Arnd Wiegmann
ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии увеличилось до 37 человек, сообщается на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения.
По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент лабораторно подтверждены 37 случая COVID 19 в кантонах Женева, Цюрих, Аргау, Базель, Берн, Фрибур, Граубюнден, Швиц, Тичино, Вале и Во. Всего с подозрением на новый коронавирус были протестированы свыше 2,2 тысячи человек.
В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тысячи человек. Под запрет попал женевский Международный автомобильный салон, который планировалось провести с 5 по 15 марта. Женевское отделение ООН также до 15 марта закрыло свои двери для посещения туристов.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыШвейцарияВ мире
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