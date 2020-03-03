На Ямале дали старт вакцинации северных оленей против сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Вакцинация северных оленей против сибирской язвы стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе ( Вакцинация северных оленей против сибирской язвы стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе ( ЯНАО ), сообщает пресс-служба главы региона.

"На Ямале началась весенняя вакцинация оленей против сибирской язвы. Ветеринарные бригады работают в Приуральском, Шурышкарском, Ямальском и Тазовском районах. На сегодня привито более 10 тысяч голов оленей", - говорится в сообщении.

Всего за прививочную кампанию 2020 года вакцину должны получить более полумиллиона животных. Об этом во вторник на брифинге рассказал главный ветеринарный врач округа Евгений Попов.

"Уже три года подряд вакцинация проводится в два этапа – весной и летом. Обработка части поголовья весной имеет ряд существенных преимуществ – меньше вытаптываются пастбища на месте установки переносного кораля, стада в ранне-весенний период еще максимально приближены к населенным пунктам, и у нас есть возможность использовать наземный транспорт для доставки прививочных бригад. Сами оленеводы по достоинству оценили эту практику: ежегодно отмечается увеличение числа желающих вакцинировать животных в данный период. На сегодня вакцинация идет в штатном режиме, но осложняется неустойчивыми погодными условиями", – приводятся в сообщении слова Попова.

Одновременно с вакцинацией оленей помечают индивидуальными бирками. Муниципальным районам присвоен свой числовой индекс на бирке, у каждого оленя появляется свой уникальный номер. Идентификация позволяет узнать персональные данные животного: пол, возраст, принадлежность владельцу, данные о прививках. За трехлетний период на Ямале пробирковано более 208 тысяч голов оленей, работа продолжается.