В сирийской оппозиции прокомментировали ситуацию с беженцами

ГЕНУЯ, 3 мар - РИА Новости. Члены сирийской оппозиции надеются, что президент России Члены сирийской оппозиции надеются, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган договорятся о создании зоны безопасности для беженцев на севере Сирии

Президенты России Турции 5 марта обсудят в РФ проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации, подтвердили ранее в пресс-службе Кремля.

"Они могут договориться о создании зоны безопасности вдоль границы с Турцией глубиной в 25 километров, чтобы содействовать возвращению беженцев", - заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.

"В краткосрочной перспективе это может быть возможностью по предоставлению безопасного места (внутренне перемещенным лицам) в Сирии и беженцам, которые могут вернуться. Это не долгосрочное решение, поскольку это означает втиснуть миллионы (людей) в небольшую полосу, в которой нет соответствующей инфраструктуры, чтобы содержать большое число людей", - рассказал агентству вице-президент Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) и член Конституционного комитета Сирии Дима Мусса.

В свою очередь, член Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии Айхам Газзи считает, что Турция попытается установить демилитаризованную зону на севере Сирии и впустить туда часть беженцев, чтобы "иметь козырь в переговорах со странами Запада".

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.