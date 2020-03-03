В Киеве рассказали о состоянии украинки, заболевшей COVID-19 в Италии

Туристы в масках на одной из улиц Милана

Туристы в масках на одной из улиц Милана

КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Жизни находящейся в Жизни находящейся в Италии 26-летней украинки, у которой диагностировали коронавирус , ничего не угрожает, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Погорельцев ранее сообщил, что украинка заразилась коронавирусом в Италии и находится в инфекционном отделении больницы в Неаполе. Девушка стала первой гражданкой Украины, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию.

"В регионе Кампания у гражданки Украины, которая прибыла из города Кремона, был диагностирован коронавирус. По состоянию на 3 марта наша соотечественница находится в больнице "Котуньо" (город Неаполь). Ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает", - сообщил Погорельцев агентству УНИАН

Родственники, с которыми контактировала девушка, помещены на карантин.

Во вторник замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о первом случае заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 на Украине, он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. По словам замминистра, семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.