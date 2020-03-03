Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T19:45+0300
https://ria.ru/20200303/1568096164.html
В Киеве рассказали о состоянии украинки, заболевшей COVID-19 в Италии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279138_169:532:2864:2048_1036x0_80_0_0_8ea08e924c7c0dc43a784e5ce15d41e2.jpg
РИА Новости

В Киеве рассказали о состоянии украинки, заболевшей COVID-19 в Италии

19:44 03.03.2020 (обновлено: 19:45 03.03.2020)
0
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы в масках на одной из улиц Милана
Туристы в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Туристы в масках на одной из улиц Милана
КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Жизни находящейся в Италии 26-летней украинки, у которой диагностировали коронавирус, ничего не угрожает, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Погорельцев ранее сообщил, что украинка заразилась коронавирусом в Италии и находится в инфекционном отделении больницы в Неаполе. Девушка стала первой гражданкой Украины, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию.
Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
26 февраля, 13:17
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
"В регионе Кампания у гражданки Украины, которая прибыла из города Кремона, был диагностирован коронавирус. По состоянию на 3 марта наша соотечественница находится в больнице "Котуньо" (город Неаполь). Ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает", - сообщил Погорельцев агентству УНИАН.
Родственники, с которыми контактировала девушка, помещены на карантин.
Во вторник замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о первом случае заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 на Украине, он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. По словам замминистра, семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
410000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеКоронавирусыМИД УкраиныИталияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Женщина в маске в центре Милана
В Италии число зараженных коронавирусом выросло за сутки в 1,5 раза
Девушка в медицинской маске на улице
Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
Девушка в медицинской маске на улице Милана
Отельеры Италии заявили о разрушительном эффекте коронавируса
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Продажа медицинских масок
Пензенский минздрав объяснил использование марлевых масок в больницах
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Выяснилось, куда не пустят туристов после поездок в страны с COVID-19
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае
Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково.
Во Внуково проверяют всех пассажиров, недавно побывавших в Италии
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Саудовской Аравии
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Член областного правительства Ломбардии заразился коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей
06:57Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния