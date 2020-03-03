В Киеве рассказали о состоянии украинки, заболевшей COVID-19 в Италии

КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Жизни находящейся в Италии 26-летней украинки, у которой диагностировали коронавирус, ничего не угрожает, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Погорельцев ранее сообщил, что украинка заразилась коронавирусом в Италии и находится в инфекционном отделении больницы в Неаполе. Девушка стала первой гражданкой Украины, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию.
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"В регионе Кампания у гражданки Украины, которая прибыла из города Кремона, был диагностирован коронавирус. По состоянию на 3 марта наша соотечественница находится в больнице "Котуньо" (город Неаполь). Ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает", - сообщил Погорельцев агентству УНИАН.
Родственники, с которыми контактировала девушка, помещены на карантин.
Во вторник замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о первом случае заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 на Украине, он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. По словам замминистра, семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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