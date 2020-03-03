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2020-03-03T19:24+0300
https://ria.ru/20200303/1568085315.html
В Госдуме назвали заявления аптек о подорожании лекарств шантажом
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РИА Новости

В Госдуме назвали заявления аптек о подорожании лекарств шантажом

19:24 03.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров ("Единая Россия") назвал заявления представителей аптечных сетей о возможном подорожании лекарств из-за принятия законопроекта, направленного на борьбу с необоснованным завышением цен, организованным шантажом и провокацией.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что аптечные сети предупреждают о возможном подорожании лекарств на 5-15% из-за законопроекта, внесённого в Госдуму в понедельник. Глава фракции ЕР Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев в понедельник внесли в Госдуму законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками. Как ранее уточнял Исаев, законопроект вводит ряд антимонопольных ограничений по количеству организаций, которое может иметь аптечная сеть по стране в субъекте РФ. Также вводится ряд мер, направленных на защиту отечественных товаропроизводителей, и обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся аналогах, ограничение бонусов за размещение товара.
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"Законопроект был только вчера внесен, а аптечные сети уже заявляют о возможном удорожании лекарств на 5-15%. Это называется организованный шантаж и провокация населения на возмущение. Внесенный документ нацелен как раз на сдерживание цен, он защищает право наших граждан на доступные лекарства. Если представители аптечных сетей думают, что можно волюнтаристски поднять цену, то это предмет разбирательства прежде всего ФАС, которой сети должны будут предъявить объективный фактор повышения цены, ведь процесс формирования цены, включая фактор маркетинговых договоров, отношений с производителем, - это все известно", - приводятся слова Петрова в сообщении пресс-службы фракции ЕР.
По его словам, объективного обоснования для подорожания лекарств у противников законопроекта нет.
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Депутат также напомнил реакцию фармрынка на внесение законопроекта о маркировке лекарственных препаратов. По его словам, "она была аналогичной, но в совместной дискуссии разработчики проекта и представители профессиональной среды пришли к общему знаменателю, закон начал действовать и непонятно, куда пропали эксперты-паникеры".
Парламентарий отметил, что аптеки уже пытались "нажиться на беде", поднимая цены на медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса.
"Государство и "Единая Россия" всегда будут держать этот вопрос на контроле. Депутаты всегда будут отстаивать интересы граждан, они для нас в приоритете, поэтому нужно не пугать население, а работать вместе, приходить на общественное обсуждение, на экспертные советы", - заявил Петров.
Депутат также подчеркнул, что внесенная инициатива традиционно пройдет широкое общественное и профессиональное обсуждение. "Мы готовы к открытой дискуссии с любыми общественниками, экспертами и собственниками аптечных учреждений. Без конструктивной дискуссии законопроект не будет приниматься, и мы призываем аптечные сети подключиться к ней", - сказал он.
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовОбщество
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