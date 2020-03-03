Борис Джонсон после рождения ребенка намерен уйти в декрет

ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер-министр Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен взять отпуск по уходу за ребенком, когда его сын или дочь появится на свет.

В минувшую субботу 55-летний Джонсон и его 31-летняя подруга Керри Саймондс объявили, что помолвлены и станут родителями в начале лета. Саймондс в Instagram сообщила, что помолвка состоялась в конце прошлого года.

На вопрос журналистов о том, намерен ли он подать пример другим "молодым" отцам и уйти в декрет, Джонсон во вторник ответил: "Почти наверняка да".

Согласно существующему законодательству, отцы имеют право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сроком до двух недель. Его можно взять только после рождения ребенка, а закончиться он должен до момента, когда новорожденному исполнится 56 дней. Матерям положен 52-недельный оплачиваемый декрет.

Канцелярия премьера не сообщает, кто будет исполнять обязанности премьера во время декрета Джонсона. По всей видимости, это будет глава МИД Доминик Рааб , фактически занимающий сейчас пост заместителя главы кабинета министров.

Саймондс, которой 31 год, станет матерью впервые, а вот 55-летний Джонсон – отец со стажем. У него четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок. Джонсон постоянно уходит от ответа на вопросы журналистов о точном количестве детей.