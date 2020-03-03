Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-03-03T19:29+0300
https://ria.ru/20200303/1568082170.html
Легойда: трапезы в храмах в пост должны быть примером трезвости
https://cdn25.img.ria.ru/images/144486/44/1444864422_0:210:2894:1838_1036x0_80_0_0_761a8da567f907550e8f439f9bc39190.jpg
РИА Новости

Легойда: трапезы в храмах в пост должны быть примером трезвости

19:19 03.03.2020 (обновлено: 19:29 03.03.2020)
70
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Представитель Русской православной церкви рекомендовал верующим в Великий пост полностью воздерживаться от алкоголя.
"В последние годы многие люди, которые не исключают алкоголь из своей жизни навсегда, - а ведь и такое есть у нас движение трезвости, - на время Великого поста полностью воздерживаются от алкоголя, и мне лично кажется, что это очень хорошая традиция. <...> Я для себя ее тоже в последние годы пытаюсь выдерживать Великим постом", - сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он напомнил, что церковный устав разрешает вино во время Великого поста в определенные дни, в небольшом количестве, при этом в древней Церкви вино при употреблении, как правило, разбавлялось водой.
"Мне кажется, что наши трапезы в храмах должны в каком-то смысле быть примером трезвости - как в духовном смысле, естественно, так и в буквальном, физическом смысле. Поскольку иногда здесь бывают какие-то такие примеры с другим знаком", - сказал Легойда.
Он также сообщил, что во время Великого поста в последние годы регулярно перечитывает "Исповедь" блаженного Августина.
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
Вчера, 15:42
В РПЦ посоветовали людям с простудой не ходить на службы
Глава синодального отдела также призвал к "информационному посту" во время наступившего многодневного Великого поста. "Социальные сети – это пространство, пожирающее время, и пост в данном случае - это такая внешняя мощная подпорка для того, чтобы, может быть, попытаться с этим пожирателем времени побороться", - сказал Легойда.
"Ты вроде бы сел - ну, сейчас вот ленту посмотрю, Телеграм-каналы основные, на которые подписан, почитаю, где-то что-то обязательно в Инстаграме размещу, - и вот два с половиной часа прошло, а ты ничего не сделал… Я говорю, прежде всего, может быть, именно даже о своем опыте", - добавил представитель Церкви.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Вчера, 14:26Религия и мировоззрение
В РПЦ раскритиковали опрос ВЦИОМ о богослужении на русском языке
221011
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьНовости - Религия и мировоззрение
Рекомендуем
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ
Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни
Гречневая каша - русское национальное блюдо
Чем питаться в Великий пост
Полиция завела дело после пожара в храме монастыря под Черниговом
Республика Зимбабве
Российские мусульмане открыли в Африке мечеть и школу
Николай Долуда
Атаман Всероссийского казачьего общества оценил запрет целовать иконы
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Священник: решения в связи с коронавирусом - в компетенции Синода
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон прокомментировал протесты в Кишиневе
Обряд целования иконы в церкви
Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Калининградский губернатор покинул Instagram на время Великого поста
Трудники и монахи монастыря на богослужении
Что можно и нельзя делать в Великий пост
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Выставка Тату в ГМИИ
От Древнего Египта до Леди Гаги. Как татуировки завоевали мир
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани
Победители чемпионата по джиу-джитсу в Казани получили путевки в хадж
Ватикан
Эксперты музея памяти жертв Холокоста изучат архивы папы Пия XII
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
Путин продлил срок госслужбы на год замглавы МИД Богданову и Грушко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей
06:57Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния