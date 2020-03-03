Легойда: трапезы в храмах в пост должны быть примером трезвости

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Представитель Русской православной церкви рекомендовал верующим в Великий пост полностью воздерживаться от алкоголя.

"В последние годы многие люди, которые не исключают алкоголь из своей жизни навсегда, - а ведь и такое есть у нас движение трезвости, - на время Великого поста полностью воздерживаются от алкоголя, и мне лично кажется, что это очень хорошая традиция. <...> Я для себя ее тоже в последние годы пытаюсь выдерживать Великим постом", - сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он напомнил, что церковный устав разрешает вино во время Великого поста в определенные дни, в небольшом количестве, при этом в древней Церкви вино при употреблении, как правило, разбавлялось водой.

"Мне кажется, что наши трапезы в храмах должны в каком-то смысле быть примером трезвости - как в духовном смысле, естественно, так и в буквальном, физическом смысле. Поскольку иногда здесь бывают какие-то такие примеры с другим знаком", - сказал Легойда.

Он также сообщил, что во время Великого поста в последние годы регулярно перечитывает "Исповедь" блаженного Августина.

Глава синодального отдела также призвал к "информационному посту" во время наступившего многодневного Великого поста. "Социальные сети – это пространство, пожирающее время, и пост в данном случае - это такая внешняя мощная подпорка для того, чтобы, может быть, попытаться с этим пожирателем времени побороться", - сказал Легойда.