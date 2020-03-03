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В штате Нью-Йорк подтвердили второй случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В штате Нью-Йорк подтвердили второй случай заражения коронавирусом

18:40 03.03.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЮжнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в штате Нью-Йорк, сообщил губернатор Эндрю Куомо в ход пресс-конференции.
Ранее сообщалось о первом случае коронавируса в этом американском штате, заболевшая посещала Иран.
"У нас есть случай в Уэстчестере, 50-летний мужчина... его анализы дали положительный результат", - заявил губернатор. Он отметил, что мужчина не посещал ни одной из стран, где зафиксированы вспышки заболевания.
Куомо сообщил, что власти сейчас отслеживают всех, с кем контактировал инфицированный.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Нью-Йорк (штат)Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыСШАВ мире
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