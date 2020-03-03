Эксперт прокомментировала поправку к Конституции о русском языке

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президентская поправка к Президентская поправка к Конституции РФ о статусе русского языка не скажется на праве национальных меньшинств в России на изучение и общение на своих родных языках, сказала РИА Новости президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Мехрибан Садыгова.

Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков.

"Нет, не ущемляет. Мы поддерживаем эту поправку, там все очень ясно и внятно написано и закреплено, что в российских республиках наряду с российским государственным языком есть возможность сделать свой родной язык государственным, например, в Татарстане или в Удмуртии. У нас 193 национальности и есть прекрасная возможность, тем более, это еще и закрепляется сейчас в Конституции, сохранить свои родные языки - изучать, развивать, передавать будущим поколениям", - сказала она.

"Я считаю, что здесь никого не ущемляют. Считаю, что это правильный вариант. Несмотря на многообразие и многоцветие российского народа, несмотря на то, что мы все знаем и изучаем свои родные языки, все равно русский язык - наш родной. Поэтому, считаю, что правильно оговорено и написано (в поправке). Поддерживаем", - добавила Садыгова.

В тексте поправки говорится, что "государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации". Согласно предложению, республики, входящие в состав РФ, вправе устанавливать свои государственные языки и использовать их в органах госвласти, органах местного самоуправления, госучреждениях республик наряду с русским языком.