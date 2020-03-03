В Чебоксарах проведут проверку медкарт после гибели девочки в бассейне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Медицинские документы учащихся и справки об ограничении физических нагрузок проверят в школах Чебоксар после инцидента в бассейне гимназии №1, где умерла семиклассница, сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным регионального СУСК, около 11.30 во вторник во время занятий по плаванию в гимназии №1 города Чебоксары стало плохо 13-летней девочке, находившейся в бассейне. Это заметил преподаватель, который вытащил ее из воды. Однако несмотря на все меры, принятые прибывшими на место сотрудниками скорой медицинской помощи, девочка скончалась. По данному факту проводится доследственная проверка. Точная причина смерти девочки будет установлена после патологоанатомического исследования.
"Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков выражает искреннее соболезнование родным и близким ребенка. В школах города поручено еще раз провести проверку медицинских документов учащихся и справок об ограничении физических нагрузок", - говорится в сообщении.