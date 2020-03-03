В Чебоксарах проведут проверку медкарт после гибели девочки в бассейне

По данным регионального СУСК, около 11.30 во вторник во время занятий по плаванию в гимназии №1 города Чебоксары стало плохо 13-летней девочке, находившейся в бассейне. Это заметил преподаватель, который вытащил ее из воды. Однако несмотря на все меры, принятые прибывшими на место сотрудниками скорой медицинской помощи, девочка скончалась. По данному факту проводится доследственная проверка. Точная причина смерти девочки будет установлена после патологоанатомического исследования.