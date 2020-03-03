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В Чебоксарах проведут проверку медкарт после гибели девочки в бассейне
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РИА Новости

В Чебоксарах проведут проверку медкарт после гибели девочки в бассейне

18:37 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Медицинские документы учащихся и справки об ограничении физических нагрузок проверят в школах Чебоксар после инцидента в бассейне гимназии №1, где умерла семиклассница, сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным регионального СУСК, около 11.30 во вторник во время занятий по плаванию в гимназии №1 города Чебоксары стало плохо 13-летней девочке, находившейся в бассейне. Это заметил преподаватель, который вытащил ее из воды. Однако несмотря на все меры, принятые прибывшими на место сотрудниками скорой медицинской помощи, девочка скончалась. По данному факту проводится доследственная проверка. Точная причина смерти девочки будет установлена после патологоанатомического исследования.
Врач скорой медицинской помощи
Вчера, 16:48
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"Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков выражает искреннее соболезнование родным и близким ребенка. В школах города поручено еще раз провести проверку медицинских документов учащихся и справок об ограничении физических нагрузок", - говорится в сообщении.
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ЧебоксарыПроисшествия
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