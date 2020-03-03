В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Ученица одной из школ Чебоксар погибла в школьном бассейне, сообщили РИА Новости в Минздраве Чувашии.
Трагедия произошла утром во вторник.
"Действительно, девочка погибла еще до приезда скорой. Причины выясняются", — сообщили агентству в региональном Минздраве.
Гибель ребенка РИА Новости подтвердили и в прокуратуре Чувашии, отметив, что этим делом занимается региональный СК.
РИА Новости пока не располагает комментарием Следственного комитета.
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