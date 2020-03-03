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Депутаты Рады зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору
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РИА Новости

Депутаты Рады зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору

18:26 03.03.2020
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© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
© РИА Новости / Стрингер
Руслан Рябошапка . Архивное фото
КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, об этом сообщается на официальном сайте парламента.
"Проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Руслану", - говорится в названии постановления. Текста на сайте Рады пока нет.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Вчера, 00:12
Депутат Рады заявил, что премьер Украины написал заявление об отставке
Согласно закону генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.
При этом в среду парламент Украины по требованию президента Владимира Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании будет пересмотрен состав правительства.
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