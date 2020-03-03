Депутаты Рады зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору

"Проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Руслану", - говорится в названии постановления. Текста на сайте Рады пока нет.

Согласно закону генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.