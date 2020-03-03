Священник рассказал, кому можно не соблюдать Великий пост

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пищевые послабления в пост не касаются автоматически всех путешествующих, но только тех, кто находится в обстоятельствах, когда поститься невозможно, рассказал глава учебного комитета Русской православной церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов.
"Есть не по разуму цитируемое постановление "Типикона" о том, что для путешествующих пост отменяется. Имеется в виду реально путешествующие, а не едущие на "Сапсане" в Санкт-Петербург, где в том числе предлагается постное меню, вегетарианское питание. Речь идет (о путешествующих – ред.) в условиях, когда реально поститься невозможно", - сказал Максим Козлов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
2 марта, 20:00Религия и мировоззрениеЧем питаться в Великий пост
В пример таких условий он привел путешествие Федора Конюхова в Антарктиду, или прохождение военной службы, "когда нужно питаться по уставу".
Великий пост у православных христиан в 2020 году начался 2 марта. В эти семь недель, которые предшествуют празднику Воскресения Христова, принято ограничивать себя в еде и пустых развлечениях, усиленно молиться, чтобы сосредоточиться на духовной жизни.