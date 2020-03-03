Священник рассказал, кому можно не соблюдать Великий пост

Великий пост у православных христиан в 2020 году начался 2 марта. В эти семь недель, которые предшествуют празднику Воскресения Христова, принято ограничивать себя в еде и пустых развлечениях, усиленно молиться, чтобы сосредоточиться на духовной жизни.