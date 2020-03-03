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Религия и мировоззрение
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1568050413.html
Священник рассказал, кому можно не соблюдать Великий пост
https://cdn24.img.ria.ru/images/92747/34/927473489_0:155:3005:1845_1036x0_80_0_0_31125052f4fb19c245a8bef63ca0738a.jpg
РИА Новости

Священник рассказал, кому можно не соблюдать Великий пост

18:20 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУтренняя служба в храме
Утренняя служба в храме
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Утренняя служба в храме. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пищевые послабления в пост не касаются автоматически всех путешествующих, но только тех, кто находится в обстоятельствах, когда поститься невозможно, рассказал глава учебного комитета Русской православной церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов.
"Есть не по разуму цитируемое постановление "Типикона" о том, что для путешествующих пост отменяется. Имеется в виду реально путешествующие, а не едущие на "Сапсане" в Санкт-Петербург, где в том числе предлагается постное меню, вегетарианское питание. Речь идет (о путешествующих – ред.) в условиях, когда реально поститься невозможно", - сказал Максим Козлов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
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В пример таких условий он привел путешествие Федора Конюхова в Антарктиду, или прохождение военной службы, "когда нужно питаться по уставу".
Великий пост у православных христиан в 2020 году начался 2 марта. В эти семь недель, которые предшествуют празднику Воскресения Христова, принято ограничивать себя в еде и пустых развлечениях, усиленно молиться, чтобы сосредоточиться на духовной жизни.
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Что можно и нельзя делать в Великий пост
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Религия и мировоззрениеРоссийская Федерация (Россия)Великий пост 2020МИА "Россия сегодня"Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедор КонюховОбщество
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