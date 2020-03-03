МИД Франции осудил использование Турцией темы мигрантов для давления

ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД Франции Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает недопустимым, что Турция использует тему мигрантов для давления на Европу.

"Недопустимо, что Турция используют тему мигрантов для давления на Европу", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции.

Министр отметил, что между ЕС и Турцией был заключен договор в марте 2016 года, и он должен выполняться. "Он соблюдаются Европой, все страны-члены (ЕС) его выполняют на протяжении четырех лет. И Турция также должна его выполнять, учитывая значительные финансовые обязательства", - подчеркнул он.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.