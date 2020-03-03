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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T18:09+0300
https://ria.ru/20200303/1568039047.html
МИД Франции осудил использование Турцией темы мигрантов для давления
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567762777_0:13:3072:1741_1036x0_80_0_0_aebb0d7817e3e4cfde1e5abd8d3c45ad.jpg
РИА Новости

МИД Франции осудил использование Турцией темы мигрантов для давления

18:00 03.03.2020 (обновлено: 18:09 03.03.2020)
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© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает недопустимым, что Турция использует тему мигрантов для давления на Европу.
"Недопустимо, что Турция используют тему мигрантов для давления на Европу", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции.
Министр отметил, что между ЕС и Турцией был заключен договор в марте 2016 года, и он должен выполняться. "Он соблюдаются Европой, все страны-члены (ЕС) его выполняют на протяжении четырех лет. И Турция также должна его выполнять, учитывая значительные финансовые обязательства", - подчеркнул он.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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Обострение ситуации в ИдлибеЖан-Ив Ле ДрианЕвросоюзОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Война в СирииИдлиб (мухафаза)МИД Франции‎ФранцияТурцияЕвропаСирияВ мире
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