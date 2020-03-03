В Анкаре назвали дату заседания суда по делу об убийстве посла Карлова

На заседании во вторник суд заслушал показания свидетелей, а также обвиняемых, которые в очередной раз потребовали своего освобождения, заявив об отсутствии каких-либо доказательств их причастности к убийству российского дипломата. Однако судья Хикмет Эрдоган отклонил все ходатайства и оставил без изменения меру пресечения для всех обвиняемых.