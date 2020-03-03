Россия призвала ЕС отреагировать на украинский законопроект "О медиа"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает на более объективную реакцию Москва рассчитывает на более объективную реакцию ЕС на украинский законопроект "О медиа", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно письма спецпредставителя ЕС по правам человека Эндрю Гилмора об украинском законопроекте "О медиа".

В МИД РФ отметили, что ознакомились с ответом Гилмора на письмо постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова относительно рассмотрения Верховной радой Украины проекта закона "О медиа", где чиновник, в частности, утверждает, что законопроект в целом соответствует Директиве ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах.

"В свою очередь хотели бы подчеркнуть, что положения украинского законопроекта "О медиа" нарушают права человека, в частности, противоречат ст. 11 Хартии ЕС об основных правах. Полагаем, что данный документ является ярким примером процветающей на Украине антироссийской пропаганды. Фактически вводится полный запрет на любую информацию о России и из России, кроме негативной", - говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что за последнее время случаи нарушения Киевом основополагающих прав человека в сфере свободы выражения мнения и защиты прав журналистов многократно фиксировались международными организациями. "Речь идет об убийствах неугодных журналистов, функционировании сайта "Миротворец", жесткой цензуре и запрете вещания российских СМИ", - пояснили в МИД РФ.

"Вызывает недоумение такое попустительство по отношению к Украине и ее "законотворчеству". Рассчитываем на более объективную реакцию ЕС на разработку данного законопроекта и отказ от фактического прикрытия дискриминационного подхода киевских властей к вопросам регулирования СМИ и свободы информации", - подчеркивается в сообщении.