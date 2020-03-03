В Австрии число заразившихся коронавирусом возросло до 21

"В Австрии к настоящему моменту провели 2683 теста, результаты 21 из них положительные - 11 подтвержденных случаев в Вене, три в Нижней Австрии, три в Штирии, два в Тироле и два в Зальцбурге", - говорится в сообщении на сайте МВД.