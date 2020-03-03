Пушков оценил политику Эрдогана по беженцам

Турецкие патрульные катера сопровождают лодки с мигрантами на их пути на греческий Лесбос. Как говорится, с доставкой на дом. Эрдоган хочет напугать Европу новой волной мигрантов, чтобы заручиться ее поддержкой по Идлибу. Шахматный «дебют Эрдогана» в партии Турция-ЕС: ход конем. https://t.co/w6bkX82ViI