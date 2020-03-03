Пушков оценил политику Эрдогана по беженцам

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет напугать Европу новой волной мигрантов, чтобы заручиться ее поддержкой по Идлибу, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Он опубликовал видео, на котором турецкие патрульные катера сопровождают лодки с мигрантами на их пути на греческий остров Лесбос. Пушков назвал это "с доставкой на дом".
"Шахматный "дебют Эрдогана" в партии Турция — ЕС: ход конем", — подытожил сенатор.
Турецкие патрульные катера сопровождают лодки с мигрантами на их пути на греческий Лесбос. Как говорится, с доставкой на дом. Эрдоган хочет напугать Европу новой волной мигрантов, чтобы заручиться ее поддержкой по Идлибу. Шахматный «дебют Эрдогана» в партии Турция-ЕС: ход конем. https://t.co/w6bkX82ViI— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 3, 2020
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских войск. Сирийская армия открыла ответный огонь. По данным российского Минобороны, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 34 военнослужащих армии Турции, более 30 получили ранения. Россия приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также безопасной эвакуации раненых и погибших в Турцию. В ведомстве также отметили, что российская авиация в этом районе не применялась.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с Евросоюзом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.