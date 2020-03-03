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Пушков оценил политику Эрдогана по беженцам
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РИА Новости

Пушков оценил политику Эрдогана по беженцам

17:32 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет напугать Европу новой волной мигрантов, чтобы заручиться ее поддержкой по Идлибу, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Он опубликовал видео, на котором турецкие патрульные катера сопровождают лодки с мигрантами на их пути на греческий остров Лесбос. Пушков назвал это "с доставкой на дом".
"Шахматный "дебют Эрдогана" в партии Турция — ЕС: ход конем", — подытожил сенатор.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских войск. Сирийская армия открыла ответный огонь. По данным российского Минобороны, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 34 военнослужащих армии Турции, более 30 получили ранения. Россия приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также безопасной эвакуации раненых и погибших в Турцию. В ведомстве также отметили, что российская авиация в этом районе не применялась.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с Евросоюзом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Российская Федерация (Россия)Обострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)беженцыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЕвросоюзАлексей ПушковГрецияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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