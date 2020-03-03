В Волгограде главу факультета академии МВД уволили за драку слушателей

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. МВД провело служебную проверку по факту драки между слушателями факультета профессиональной подготовки в ведомственной Волгоградской академии и привлекло к дисциплинарной ответственности руководство, начальник факультета уволен из полиции, сообщает пресс-служба вуза.
Ранее местнные СМИ сообщили, что в середине января в Волгоградской академии МВД произошла драка между слушателями факультета профессиональной подготовки из Волгограда и Калмыкии. СУСК по Волгоградской области организовал проверку по факту инцидента. По информации ведомства, причиной конфликта стало то, что слушатели "зацепились за слова друг друга".
"По результатам проверки шесть сотрудников академии привлечены к дисциплинарной ответственности, в частности: начальник факультета профессиональной подготовки уволен из органов внутренних дел, заместитель начальника факультета, начальник курса и заместитель начальника курса предупреждены о неполном служебном соответствии, двоим сотрудникам объявлен выговор", - говорится в сообщении.