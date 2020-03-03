В Волгограде главу факультета академии МВД уволили за драку слушателей

"По результатам проверки шесть сотрудников академии привлечены к дисциплинарной ответственности, в частности: начальник факультета профессиональной подготовки уволен из органов внутренних дел, заместитель начальника факультета, начальник курса и заместитель начальника курса предупреждены о неполном служебном соответствии, двоим сотрудникам объявлен выговор", - говорится в сообщении.