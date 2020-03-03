Евросоюз готов выделить Греции 700 миллионов евро

БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз готов оказать Греции помощь в размере 700 миллионов евро на фоне нового миграционного кризиса, заявила на пресс-конференции в Греции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы может оказать финансовую поддержку Греции в размере 700 миллионов евро. Она состоит из 350 миллионов, которые доступны немедленно, а также 350 миллионов, которые могут быть запрошены дополнительно", - сказала президент ЕК. Пресс-конференция транслировалась на канале ЕС.
Урсула фон дер Ляйен совместно с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Европарламента Давидом Сассоли на фоне нового миграционного кризиса посещают во вторник Грецию и, в частности, границу с Турцией.