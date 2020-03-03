Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T17:18+0300
https://ria.ru/20200303/1568014407.html
Евросоюз готов выделить Греции 700 миллионов евро
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538889_0:0:2260:1271_1036x0_80_0_0_926289de3664ac534d7534402d930587.jpg
РИА Новости

Евросоюз готов выделить Греции 700 миллионов евро

17:18 03.03.2020
585
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз готов оказать Греции помощь в размере 700 миллионов евро на фоне нового миграционного кризиса, заявила на пресс-конференции в Греции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы может оказать финансовую поддержку Греции в размере 700 миллионов евро. Она состоит из 350 миллионов, которые доступны немедленно, а также 350 миллионов, которые могут быть запрошены дополнительно", - сказала президент ЕК. Пресс-конференция транслировалась на канале ЕС.
Беженец и сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
1 марта, 08:00
Турция грозит Европе ордой мигрантов, чтобы та "повлияла на Россию"
Урсула фон дер Ляйен совместно с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Европарламента Давидом Сассоли на фоне нового миграционного кризиса посещают во вторник Грецию и, в частности, границу с Турцией.
671100
Обсудить 3
Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииДавид СассолиШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенИдлиб (мухафаза)ЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
Рекомендуем
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
Frontex начнет срочное пограничное вмешательство для помощи Греции
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
Беженец и сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Турция грозит Европе ордой мигрантов, чтобы та "повлияла на Россию"
Ситуация на границе Греции с Турцией
Австрия отправит полицию в Грецию для сдерживания потока мигрантов
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове
Макрон заявил, что Париж готов помочь защитить границы ЕС от мигрантов
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Власти Греции начали рассылку смс-сообщений для мигрантов
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев
Греческая полиция
В Греции избили двух журналистов
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия ведет ожесточенные бои за город Саракеб в Идлибе
Беженцы на границе Турции и Греции
Frontex ожидает массовых потоков мигрантов в Грецию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
Лента новостейМолния