Евросоюз готов выделить Греции 700 миллионов евро

"Мы может оказать финансовую поддержку Греции в размере 700 миллионов евро. Она состоит из 350 миллионов, которые доступны немедленно, а также 350 миллионов, которые могут быть запрошены дополнительно", - сказала президент ЕК. Пресс-конференция транслировалась на канале ЕС.