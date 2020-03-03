В МАГАТЭ оценили взаимодействие с Ираном

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. МАГАТЭ серьезно обеспокоено отсутствием объяснений относительно объекта в Иране, на котором были обнаружены частицы урана, заявил новый гендиректор организации Рафаэль Мариано Гросси.
В начале ноября 2019 года и.о. главы МАГАТЭ Корнел Феруцэ сообщил совету управляющих, что представители организации обнаружили частицы природного урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось.
"Я сделал серьезное предупреждение. Иран должен решиться на более прозрачное сотрудничество с МАГАТЭ, чтобы дать необходимые пояснения", - приводит агентство Франс Пресс слова Гросси, который прибыл с визитом в Париж.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что факт обнаружения МАГАТЭ частиц урана в месте в Иране, которое не было декларировано агентству, не имеет никакого отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
26 февраля, 17:21Рябков оценил взаимодействие МАГАТЭ и Ирана по СВПД