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Евросоюз направляет силы для охраны границы Греции
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РИА Новости

Евросоюз направляет силы для охраны границы Греции

16:40 03.03.2020 (обновлено: 17:13 03.03.2020)
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© REUTERS / Umit Bektas Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
© REUTERS / Umit Bektas
АФИНЫ, 3 мар – РИА Новости. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз поможет Греции в охране границы в связи с миграционным кризисом и отправит туда помощь.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
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"Границы Греции являются не только греческими, но и европейскими. Греция является щитом Евросоюза", - заявила президент Еврокомиссии во время совместных заявлений премьера Греции и руководства ЕС после посещения границы.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис, глава Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Давид Сассоли, вице-председатель ЕК по вопросам продвижения европейского образа жизни Маргаритис Схинас, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и вице-премьер – глава МВД Хорватии Давор Божинович посетили во вторник греко-турецкую границу и познакомились с ситуацией на месте.
"Мы сейчас посетили границы и увидели насколько тяжелое положение. Греческие власти выполняют очень трудную задачу. Я хочу поблагодарить греческих пограничников и береговую охрану, граждан, полицейских, FRONTEX. Греческие обеспокоенности являются и нашими обеспокоенностями", - сказала фон дер Ляйен. Ее выступление с переводом на греческий язык транслировало в прямом эфире греческое телевидение.
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По ее словам, руководство ЕС находится в Греции, чтобы послать ясный сигнал европейской солидарности и поддержки Греции.
"Первой задачей является сохранить порядок. Мы обязаны направить необходимую оперативную помощь греческим властям. FRONTEX готовится развернуть группу, в ней будут семь кораблей, два вертолета, один самолет, две машины с камерами, 100 пограничников. FRONTEX развернет погрансилы на сухопутных и морских границах", - сообщила президент ЕК.
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Она заявила, что может быть принято и решение о финансовой поддержке Греции и выделении 700 миллионов евро для борьбы с миграционным кризисом. 350 миллионов евро могут быть доступны немедленно, сказала она.
Помимо этого могут быть направлены бригады врачей, палатки, одеяла, сказала Урсула фон дер Ляйен.
Председатель Евросовета Шарль Мишель сказал, что в среду состоится заседание, посвященное ситуации с миграционным кризисом, на котором ЕС должен проявить солидарность.
Председатель Европарламента Давид Сассоли поблагодарил Грецию и заявил, что Турция должна уважать соглашение с ЕС.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
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