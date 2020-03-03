В Москве шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

По данным пресс-службы департамента ГОЧСиПБ Москвы, в аварии с микроавтобусом пострадали семь человек, среди них есть ребенок - его направили в городскую больницу. Кроме того, санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал одного из пострадавших в специализированное лечебное учреждение столицы.