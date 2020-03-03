В Москве шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Водитель микроавтобуса врезался в фонарный столб на северо-западе Москвы, в результате пострадали шесть человек, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
ДТП произошло во вторник в 15.35 на улице Генерала Белобородова.
"По предварительной информации, пострадали 6 человек", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ДПС.
По данным пресс-службы департамента ГОЧСиПБ Москвы, в аварии с микроавтобусом пострадали семь человек, среди них есть ребенок - его направили в городскую больницу. Кроме того, санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал одного из пострадавших в специализированное лечебное учреждение столицы.