Общественный транспорт Москвы и МО будет для женщин бесплатным 8 Марта

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились, что 8 Марта общественный транспорт столицы и области будет для женщин бесплатным. Об этом сообщил телеканал Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились, что 8 Марта общественный транспорт столицы и области будет для женщин бесплатным. Об этом сообщил телеканал "360"

"Восьмого марта проезд для них (женщин – прим. ред.) в общественном транспорте и электричках (кроме аэроэкспресса) будет бесплатным и в Москве, и в Подмосковье", – рассказал Воробьев на своей странице в Instagram.

По его словам, вход в областные музеи для женщин и детей также будет бесплатным. Сотрудники МЦК и метро пропустят женщин с помощью смарт-карты, а на электрички и МЦД надо будет оформить пропуск на кассе.