Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-03-03T16:04+0300
https://ria.ru/20200303/1567964878.html
Общественный транспорт Москвы и МО будет для женщин бесплатным 8 Марта
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567962643_0:128:1500:972_1036x0_80_0_0_5e47dc1f648b0a369a43878c58d56636.jpg
РИА Новости

Общественный транспорт Москвы и МО будет для женщин бесплатным 8 Марта

16:04 03.03.2020
3364
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаГородской автобус маршрута 671 на одной из улиц Москвы
Городской автобус маршрута 671 на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились, что 8 Марта общественный транспорт столицы и области будет для женщин бесплатным. Об этом сообщил телеканал "360".
"Восьмого марта проезд для них (женщин – прим. ред.) в общественном транспорте и электричках (кроме аэроэкспресса) будет бесплатным и в Москве, и в Подмосковье", – рассказал Воробьев на своей странице в Instagram.
По его словам, вход в областные музеи для женщин и детей также будет бесплатным. Сотрудники МЦК и метро пропустят женщин с помощью смарт-карты, а на электрички и МЦД надо будет оформить пропуск на кассе.
В свою очередь Сергей Собянин пообещал, что 8 и 9 марта в Москве будет бесплатная парковка.
1011127
Обсудить 3
Новости ПодмосковьяСергей СобянинАндрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Блогер Андрей Петров
Бьюти-блогер Андрей Петров рассказал о драке с соседом
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
Прохожие на улице Москвы
Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю весны
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
СМИ проверило диплом блогера, устроившей вечеринку с сухим льдом
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Девушка в медицинской маске на улице
Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус
Интерьер магазина Красный куб
СМИ сообщили о закрытии магазинов подарков "Красный куб"
Тест на выявление коронавируса
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
Линии электропередач
В Чечне около 60,5 тыс человек остались без электроснабжения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
Лента новостейМолния