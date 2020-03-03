Международный форум друзей Крыма перенесли из-за коронавируса

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о переносе на более поздний срок проходящего в апреле Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) из-за распространения коронавируса. Глава Крыма подчеркнул, что перенос форума - профилактическая мера, и принес извинения всем участникам. В свою очередь вице-премьер крымского правительства – министр финансов республики Ирина Кивико заявила, что все запланированные к ЯМЭФ соглашения и контракты будут подписаны, перенос сроков форума не отразится на инвестполитике республики.

"Форум друзей Крыма должен был состояться в рамках Ялтинского международного экономического форума, но теперь его проведение переносится на более поздний срок. Возможно, как вариант, собрать координационный совет форума. Пока об этом говорить рано, мы будем обсуждать эти вопросы и возможные форматы", - сказал РИА Новости Мурадов.

При этом, по его словам, Крым продолжает поддерживать и развивать международные партнерские отношения. "Делегации самостоятельные бизнесменов, общественных деятелей продолжают приезжать в Крым", - отметил Мурадов.

Первый "Форум друзей Крыма" прошел в Ялте в 2017 году. На нем учредили международную ассоциацию "Друзья Крыма" и приняли воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. В ассоциацию тогда вошли представители более чем 30 стран мира.