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Аксенов сообщил о переносе Ялтинского форума из-за коронавируса
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РИА Новости

Аксенов сообщил о переносе Ялтинского форума из-за коронавируса

09:37 03.03.2020 (обновлено: 11:28 03.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум переносится на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным", — говорится в сообщении на странице Сергея Аксенова в фейсбуке.

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Аксенов добавил, что причина переноса форума — ситуация в мире с коронавирусом.
Глава Крыма подчеркнул, что перенос форума — профилактическая мера, и принес извинения всем участникам. "О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация. О конкретных сроках проведения форума мы обязательно проинформируем участников и общественность", — добавил Аксенов.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. В этом году его планировалось провести 23-25 апреля.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЯлтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)Сергей Аксенов (политик)ЯлтаРеспублика КрымЭкономика
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