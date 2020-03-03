Аксенов сообщил о переносе Ялтинского форума из-за коронавируса

"Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным", — говорится в сообщении на странице Сергея Аксенова в фейсбуке .

Глава Крыма подчеркнул, что перенос форума — профилактическая мера, и принес извинения всем участникам. "О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация. О конкретных сроках проведения форума мы обязательно проинформируем участников и общественность", — добавил Аксенов.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. В этом году его планировалось провести 23-25 апреля.