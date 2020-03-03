Представители Twitter обжаловали штраф в московском суде

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Представители Представители Twitter обжаловали решение московского суда, оштрафовавшего соцсеть на 4 миллиона рублей за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гринчук.

"На постановление мирового судьи судебного участка N374 Таганского района г. Москвы от 13 февраля о признании виновным иностранного юридического лица "Твиттер Инк." (Twitter Inc.) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, поступила жалоба от защитника Михеенковой М.А. Рассмотрение указанной жалобы в судебном заседании назначено на 16 марта", - сказала она.

В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сказали, что ведомство сможет предоставить комментарий после того, как ознакомится с содержанием апелляционной жалобы.

Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на РФ. В феврале суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждую при максимальном возможном штрафе в 6 миллионов.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр, этим законом предусмотрена блокировка ресурсов-нарушителей. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

В декабре 2019 года президент РФ подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований хранения персональных данных россиян на территории РФ. Согласно ему, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц - от 6 до 18 миллионов рублей.