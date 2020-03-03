В РПЦ посоветовали людям с простудой не ходить на службы

"В храме собираются люди разного возраста, разного состояния здоровья, и престарелые, и малые дети – и, конечно, если я или мой ребенок является очевидным источником инфекции, то проявлением христианской любви по отношению к окружающим будет в это воскресенье или в этот праздник не пойти в храм. А если есть нужда в принятии святых Христовых Таин, в исповеди, то у нас широко распространена практика приглашения священников к больным на дом, и никакой священник никогда не откажет в такого рода посещении при возникновении такой необходимости", - сказал Козлов.