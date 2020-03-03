В РПЦ посоветовали людям с простудой не ходить на службы

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Верующим людям, которые почувствовали недомогание, заразились ОРВИ, не следует приходить на богослужения в храм, учитывая ажиотаж вокруг распространения коронавируса, заявил председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
"Безотносительно к нынешнему коронавирусу, полезно бы было подумать, что если я чихаю и кашляю, то лучше мне сегодня остаться дома и не идти на богослужения - ради любви к ближним, чтобы на них не перенести свою инфекцию. И тем более важно думать об этом сегодня… в атмосфере неких массово распространяемых "страхований" вокруг нынешней эпидемии", - сказал Козлов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, в сложившейся ситуации лучше "не соблазнять" людей своим поведением – приходом в больном или полубольном состоянии в церковь, когда человек понимает, что его состояние здоровья "объективно опасно для окружающих", а "остаться дома, переболеть".
"В храме собираются люди разного возраста, разного состояния здоровья, и престарелые, и малые дети – и, конечно, если я или мой ребенок является очевидным источником инфекции, то проявлением христианской любви по отношению к окружающим будет в это воскресенье или в этот праздник не пойти в храм. А если есть нужда в принятии святых Христовых Таин, в исповеди, то у нас широко распространена практика приглашения священников к больным на дом, и никакой священник никогда не откажет в такого рода посещении при возникновении такой необходимости", - сказал Козлов.
Он добавил, что, относительно священнослужителей, их долг – "служить у престола Божия, алтарю Господню в любой ситуации – в мире и в войне, в благополучии и неблагополучии, в здоровье и в случае эпидемических заболеваний". "И мы будем свой долг осуществлять. Я уверен, что не найдется клириков, священнослужителей, которые из-за коронавируса отступились бы от своего священнослужения. Это, кстати, будет важным свидетельством. У нас, может быть, есть разные немощи, но в таких ситуациях проверяется призвание человека", - отметил протоиерей.
Он также напомнил, что молитва значительнее "тактильного контакта" с иконами и святынями, и призвал верующих к "трезвомыслию" в связи с "истерией" вокруг коронавируса.
"Если есть какое-то смущение или внутренний страх перед тем, чтобы поцеловать святыню или просто помолиться перед ней, то, конечно, для христианина молитва является более значимой составляющей, чем тактильный контакт… Нужно просто проявлять доброе христианское трезвомыслие, и тогда мы пройдем средним, царским путем – и гигиену соблюдая, и в какую-то истерику не впадая, которая, в общем-то, сейчас, как мне видится, становится более опасной, чем сам коронавирус", - заключил священник.