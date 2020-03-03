В СФ хотят ввести ответственность за несвоевременную оплату контрактов

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Сенаторы предлагают ввести административную ответственность за несвоевременную оплату услуг корпоративными заказчиками. Такие предложения содержатся в рекомендациях прошедшего в Сенаторы предлагают ввести административную ответственность за несвоевременную оплату услуг корпоративными заказчиками. Такие предложения содержатся в рекомендациях прошедшего в Совфеде "круглого стола".

Парламентарии обсудили действие 223 федерального закона, который устанавливает правила закупки работ, товаров и услуг государственными корпорациями и естественными монополиями. "Несмотря на предпринимаемые меры, направленные на развитие закупок отдельных видов юридических лиц, действующая система корпоративных закупок имеет ряд недостатков, отмечается низкий уровень конкуренции и эффективности", - сказал глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов.

Сенатор отметил, что хотя в законодательство были внесены поправки, обязывающие заказчиков устанавливать в своих положениях о закупках исчерпывающий перечень случаев их осуществления у единственного поставщика, "корпоративные заказчики по-прежнему устанавливают неограниченное количество случаев осуществления таких закупок, что позволяет им избегать проведения конкурентных процедур и несет в себе коррупционные риски".

Кроме того, отсутствуют действенные нормы, направленные на повышение эффективности осуществления закупок, в частности, необходимость обоснования начальных (максимальных) цен договоров и запрет на конфликт интересов при осуществлении закупочной деятельности, добавил Кутепов. "Это генерирует как коррупционные риски, так и риски неэффективного расходования средств", - полагает он.

"Имеются случаи, когда корпоративные заказчики не соблюдают установленные сроки оплаты или не оплачивают поставленные товары, выполненные работы. Это вынуждает исполнителей обращаться в суды. При этом административная ответственность заказчиков за нарушение срока и порядка оплаты услуг не установлена", - сказал законодатель.

В документе рекомендуется ФАС и Минфину подготовить предложения об установлении административной ответственности за нарушение срока оплаты контракта, заключенного по итогам торгов в соответствии с положениями закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Кроме того, в целях совершенствования госполитики в сфере корпоративных закупок представляется рассмотреть возможность принятия следующих мер, обсуждаемых в экспертных кругах: установить обязательность включения в положения о закупке отдельных норм, регламентирующих вопросы формирования и обоснования начальных (максимальных) цен договоров, а также норм, устанавливающих запрет на конфликт интересов при осуществлении закупочной деятельности.

Предлагается также запретить государственным компаниям изменять существенные условия договоров после проведения торгов и обязать их обосновывать цену контрактов; установить критерии определения исчерпывающего перечня оснований для заключения договора с единственным поставщиком; объединить неконкурентные закупки с закупками у единственного поставщика и ограничить их 10% от суммы всех закупок за год.

Также рекомендуется установить исчерпывающие требования к содержанию и составу заявки субъектов малого и среднего предпринимательства; внедрить механизм рейтинга деловой репутации предпринимателей.