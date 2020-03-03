Клишас оценил идею Жириновского ввести казнь за фейки о коронавирусе

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Распространение фейков о коронавирусе может подпадать под действие закона о недостоверной информации, который позволяет пресекать распространение подобных новостей и привлекать виновных к ответственности, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Закон предусматривает штрафы за распространение недостоверной информации до 1,5 миллиона рублей.
Ранее во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры, в частности, смертную казнь для распространителей недостоверной информации о коронавирусе.
"Фальшивая информация о коронавирусе может быть признана недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности. Менее года назад мы создали механизм для борьбы с такими "фейк-ньюз", который позволяет пресекать их распространение, а также привлекать к ответственности виновных. Призываю в первую очередь пользоваться существующими, доступными и адекватными механизмами воздействия", - заявил Клишас.
Он отметил также, что о невозможности возвращения смертной казни в России неоднократно заявлял Конституционный суд РФ.
"Суд мотивировал это тем, что в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Таким образом сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания", - напомнил сенатор.
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