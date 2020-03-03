Клишас оценил идею Жириновского ввести казнь за фейки о коронавирусе

Он отметил также, что о невозможности возвращения смертной казни в России неоднократно заявлял Конституционный суд РФ.

"Суд мотивировал это тем, что в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Таким образом сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания", - напомнил сенатор.