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Клишас оценил идею Жириновского ввести казнь за фейки о коронавирусе
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РИА Новости

Клишас оценил идею Жириновского ввести казнь за фейки о коронавирусе

15:25 03.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Распространение фейков о коронавирусе может подпадать под действие закона о недостоверной информации, который позволяет пресекать распространение подобных новостей и привлекать виновных к ответственности, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Закон предусматривает штрафы за распространение недостоверной информации до 1,5 миллиона рублей.
Офис компании Group-IB
2 марта, 19:39
Group-IB рассказала о фейковых сообщениях из-за коронавируса в Москве
Ранее во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры, в частности, смертную казнь для распространителей недостоверной информации о коронавирусе.
"Фальшивая информация о коронавирусе может быть признана недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности. Менее года назад мы создали механизм для борьбы с такими "фейк-ньюз", который позволяет пресекать их распространение, а также привлекать к ответственности виновных. Призываю в первую очередь пользоваться существующими, доступными и адекватными механизмами воздействия", - заявил Клишас.
Он отметил также, что о невозможности возвращения смертной казни в России неоднократно заявлял Конституционный суд РФ.
"Суд мотивировал это тем, что в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Таким образом сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания", - напомнил сенатор.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
210016
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаАндрей КлишасВладимир ЖириновскийОбщество
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