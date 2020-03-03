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Лавров прокомментировал предстоящие переговоры Путина и Эрдогана
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РИА Новости

Лавров прокомментировал предстоящие переговоры Путина и Эрдогана

15:20 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана помогут решить ситуацию с выполнением договорённостей по Идлибу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не можем содействовать решению проблемы миграции за счет прекращения борьбы с терроризмом... Решение проблемы лежит через полное выполнение договоренностей президентов России и Турции, которые были достигнуты в сентябре 2018 года по зоне деэскалации в Идлибе. Они, к сожалению, пока не воплощаются в жизнь. Надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча президентов Путина и Эрдогана позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации того, к чему мы стремимся", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
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Российская Федерация (Россия)Обострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Пекка ХаавистоВойна в СирииСергей ЛавровМИД ФинляндииВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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