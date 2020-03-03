Олег Дерипаска подал иск к Навальному

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск бизнесмена Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски Алексею Навальному , следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 26 февраля. В карточке дела истец указан как "Дерипаско Олег Владимирович". Уточняется, что иск заявлен "об установлении фактов, имеющих юридическое значение". Другие подробности о предмете и основании исковых требований не сообщаются.

Иск к производству пока не принят, он распределен судье Ольге Никоновой, специализирующейся на спорах, касающихся интеллектуальных прав, и делах о защите деловой репутации.

Представитель Дерипаски подтвердил РИА Новости факт подачи иска, но подробности не уточнил.

Как позже пояснил агентству адвокат Алексей Мельников, представляющий интересы Дерипаски, повод для подачи иска - несколько роликов на YouTube, в которых Навальный утверждает, что компании его доверителя получили государственную поддержку на нерыночной основе.

"Это не имеет ничего общего со свободой слова, это злонамеренные нападки на крупного российского бизнесмена. Эта информация не имеет под собой фактического основания и порочит деловую репутацию Олега Владимировича", - отметил Мельников.