В Норвегии выявили коронавирус у 32 человек

МУРМАНСК, 3мар – РИА Новости. Лабораторные анализы подтвердили наличие Лабораторные анализы подтвердили наличие коронавируса у 32 человек в Норвегии , власти предупреждают о возросшем риске распространения заболевания, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на Управление по здравоохранению королевства.

"Мы можем предположить возросший риск распространения в некоторых областях", - приводит NRK сообщение управления.

По мнению руководителя управления Бьорна Гулдвога, начинается новая стадия распространения вируса. "Нам необходимо более тесное взаимодействие с населением для того, чтобы решить, как действовать дальше", - отметил Гулдвог на пресс-конференции во вторник.

Он также сообщил, что среди населения Норвегии растет беспокойство, стало больше обращений на номер экстренной службы.