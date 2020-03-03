В Норвегии выявили коронавирус у 32 человек

МУРМАНСК, 3мар – РИА Новости. Лабораторные анализы подтвердили наличие коронавируса у 32 человек в Норвегии, власти предупреждают о возросшем риске распространения заболевания, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на Управление по здравоохранению королевства.
"Мы можем предположить возросший риск распространения в некоторых областях", - приводит NRK сообщение управления.
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По мнению руководителя управления Бьорна Гулдвога, начинается новая стадия распространения вируса. "Нам необходимо более тесное взаимодействие с населением для того, чтобы решить, как действовать дальше", - отметил Гулдвог на пресс-конференции во вторник.
Он также сообщил, что среди населения Норвегии растет беспокойство, стало больше обращений на номер экстренной службы.
Ранее во вторник стало известно о том, что немецкое круизное судно Aida Aura с 1,2 тысячи пассажиров на борту не может выйти из норвежского порта Хаугесунн из-за того, что у двух пассажиров – граждан Германии - подозревают коронавирус, ожидаются результаты анализов.
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