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2020-03-03T14:37+0300
https://ria.ru/20200303/1567897056.html
На Финском заливе будут спасать тюленят с помощью вертолетов
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РИА Новости

На Финском заливе будут спасать тюленят с помощью вертолетов

14:37 03.03.2020
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© Фото : страница Спасение тюленей 699-23-99 во ВКонтактеДетеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
© Фото : страница Спасение тюленей 699-23-99 во ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Потерявшихся детенышей, которых тюленям сложно выращивать в условиях аномально теплой погоды при отсутствии льда, будут искать в Финском заливе с помощью вертолетов, сообщает компания "Бронка групп", владелец вертолетной площадки и партнер зоозащитной организации Фонд друзей балтийской нерпы.
"С 3 марта начнутся облеты акватории с целью определения мест, где в нетипичных погодных условиях и отсутствии льда нерпы пытаются вырастить свое потомство. В дальнейшем воздушное судно будет находиться в суточной готовности к вылету на острова Финского залива для спасения нуждающихся в помощи человека детенышей тюленей", - говорится в сообщении.
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
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По словам директора фонда Вячеслава Алексеева, в первую очередь будет проводиться исследование островов с пологими спусками к воде, удобными для тюленей. "Облеты и осмотры островов мы будем проводить с безопасного расстояния, чтобы не создавать фактора беспокойства для отдыхающих животных", - отметил он.
Аномально теплая зима создает серьезную угрозу для балтийской кольчатой нерпы, которая наряду с серыми тюленями занесена в Красную книгу. При таких погодных условиях животные вынуждены выращивать потомство на непрочном льду рядом с портами и населенными пунктами, что делает их уязвимыми. При этом детенышей, которые не готовы к самостоятельной жизни, часто уносит на льдинах, и самки не могут их найти.
На территории очистных сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году был открыт Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Всего специалистами фонда, начиная с 2007 года, было спасено около 100 тюленей и нерп. Так, в феврале 2020 года сотрудники этой общественной организации забрали на реабилитацию новорожденного нерпенка, которого заметили сотрудники яхт-клуба на льду Финского залива в районе Стрельны.
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