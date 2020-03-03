На Финском заливе будут спасать тюленят с помощью вертолетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Потерявшихся детенышей, которых тюленям сложно выращивать в условиях аномально теплой погоды при отсутствии льда, будут искать в Потерявшихся детенышей, которых тюленям сложно выращивать в условиях аномально теплой погоды при отсутствии льда, будут искать в Финском заливе с помощью вертолетов, сообщает компания "Бронка групп", владелец вертолетной площадки и партнер зоозащитной организации Фонд друзей балтийской нерпы.

"С 3 марта начнутся облеты акватории с целью определения мест, где в нетипичных погодных условиях и отсутствии льда нерпы пытаются вырастить свое потомство. В дальнейшем воздушное судно будет находиться в суточной готовности к вылету на острова Финского залива для спасения нуждающихся в помощи человека детенышей тюленей", - говорится в сообщении.

По словам директора фонда Вячеслава Алексеева, в первую очередь будет проводиться исследование островов с пологими спусками к воде, удобными для тюленей. "Облеты и осмотры островов мы будем проводить с безопасного расстояния, чтобы не создавать фактора беспокойства для отдыхающих животных", - отметил он.

Аномально теплая зима создает серьезную угрозу для балтийской кольчатой нерпы, которая наряду с серыми тюленями занесена в Красную книгу. При таких погодных условиях животные вынуждены выращивать потомство на непрочном льду рядом с портами и населенными пунктами, что делает их уязвимыми. При этом детенышей, которые не готовы к самостоятельной жизни, часто уносит на льдинах, и самки не могут их найти.